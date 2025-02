Ein Leerstand in der Dillinger Kapuzinerstraße ist Vergangenheit. Vergangene Woche hat neben dem Müller-Markt die neue Schuh-Mann-Filiale eröffnet. Und bereits in den ersten Tagen lockte das neue Schuhgeschäft, das sich in den Räumen der einstigen My-Shoes-Filiale befindet, zahlreiche Kundinnen und Kunden an.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kapuzinerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schuhgeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis