Nach 25 Jahren: Betreiberwechsel bei der Dillinger Bar Havana

Die Lichter sind an, Staubsauger, Bohrmaschinen stehen herum. Die Shishas werden noch einmal gespült. Eine Familienpizza auf dem Tisch verrät, dass hier bis spät in die Nacht gewerkelt wurde. Die neuen Betreiber der Dillinger Kultbar Havana strahlen trotzdem. Florian Freundorfer und Marina Steimer haben sich viel vorgenommen. Sie wollen die Erfolgsgeschichte der Untergrund-Cocktailbar weiterführen, die Saim Ünsal begründet hat. Die neuen Betreiber kennen sich in der Branche gut aus. Sie wollen aus dem Club wieder einen Anziehungspunkt machen. Ohne Malle-Party-Musik.

Christina Brummer