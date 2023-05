Niederstotzingen

06:00 Uhr

Der Archäopark bei Niederstotzingen – verlassen, einsam und alarmgesichert

Plus Die weltberühmten Vogelherd-Funde sind bereits von Niederstotzingen ans Fundarchiv Rastatt verlagert worden. Was mit dem Gelände passieren wird, steht noch nicht fest.

Von Marita Kasischke Artikel anhören Shape

Um diese Jahreszeit waren sonst bereits Besucherströme im Anmarsch auf den Archäopark bei Niederstotzingen, um sich über das Leben der Menschen in der Eiszeit näher und auf sinnlich erfahrbare Weise zu informieren. Und natürlich um die Funde zu bestaunen: Neben Knochenspitzen und Werkzeugen aus Stein zogen vor allem Lonetalpferd und Mammut die Besucher in ihren Bann.

Und jetzt? Leer ist es und still und keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Die Pfade, die einst tief in die Lebensumstände der seinerzeitigen Bewohner geführt hatten, sind verlassen. Niemand versucht Feuer zu machen, niemand übt sich in Pfeil und Bogen, niemand liest die vielen Informationen, die im Park überall zu finden sind. Niemand betritt die Welt der Eiszeit: Seit der Gemeinderat die Schließung des Archäoparks beschlossen hatte, war klar, dass die vergangene Saison die letzte Saison gewesen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen