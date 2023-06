Borkenkäfer in Nordschwaben - "die Gefahr wächst von Tag zu Tag"

Das Wertinger Forstamt mahnt Waldbesitzer zu höchster Wachsamkeit. Der Borkenkäfer könnte sich rasant vermehren.

Und täglich grüßt das Murmeltier, werden sich viele Waldbesitzer denken. Aber das unermüdliche Mahnen der Förster, die Bekämpfung des Borkenkäfers ernst zu nehmen, hat seinen Grund. Das trockene und heiße Wetter seit Mitte Mai lässt die Käfer heuer besonders zahlreich ausschwärmen. Wer da nicht rechtzeitig handelt, kann ganze Fichtenbestände nahezu wertlos werden lassen. Eva-Maria Birkholz, Leiterin des Bereichs Forsten am AELF Nördlingen-Wertingen appelliert an alle Waldbesitzer, ihre Forste verstärkt auf den Befall mit Borkenkäfern zu kontrollieren.

In den Lockstoff-Fallen, die für das staatliche Borkenkäfer-Monitoring im Wertinger Stadtwald aufgestellt wurden, sammeln sich regelmäßig mehrere tausend Exemplare der gefräßigen Insekten. Foto: Michael Ammich/AELF

„Die Gefahr wächst von Tag zu Tag“, sagt Birkholz. Beide Borkenkäferarten, der Buchdrucker und der Kupferstecher, sind in Nord- und Mittelschwaben laut Pressemitteilung massiv am Werk. Aktuell schwärmen die Jungkäfer aus, die sich heuer im Frühjahr fertig entwickelt haben. Sie suchen nach neuen Bruträumen, sodass in Fichtenbeständen mit verstärktem Stehendbefall zu rechnen sei. Um ein massenhaftes Auftreten und damit eine massenhafte Schädigung von Fichten zu verhindern, hält die Forstdirektorin die Waldbesitzer zu erhöhter Wachsamkeit an.

Die Ablagerung von rötlichem Bohrmehl ist ein früher Hinweis

Ein früher Hinweis auf einen Borkenkäferbefall ist die Ablagerung von rötlichem Bohrmehl an den Fichtenstämmen. Das Bohrmehl entsteht, wenn sich die Käfer unter die Rinde bohren. Befallene Bäume sind rasch aufzuarbeiten und aus dem Wald zu verbringen, sagt Birkholz. Mit Blick auf die erhöhte Waldbrandgefahr sollte Käferholz keinesfalls im Wald verbrannt werden. Befallenes Holz kann auf Lagerplätze verbracht werden, die mindestens 500 m vom nächstgelegenen Fichtenbestand entfernt sind. (AZ)

