Die geplanten Flutpolder in Nordschwaben sind "raumverträglich"

Das Raumordnungsverfahren zum Rückhalteprojekt an der schwäbischen Donau ist abgeschlossen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth erklärt das weitere Vorgehen.

Alle sieben Flutpolder-Standorte mit ihren Varianten an der schwäbischen Donau sind unter Auflagen raumverträglich, teilt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth mit. Im Landkreis Dillingen sind Hochwasserbecken im Neugeschüttwörth bei Gremheim und in Helmeringen auf Lauinger Flur geplant.

Die Regierung von Schwaben hat das im Juni vergangenen Jahres vom Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, beantragte Raumordnungsverfahren zum Rückhalteprojekt im Hochwasserschutzaktionsprogramm Schwäbische Donau abgeschlossen. Behördenleiterin Gudrun Seidel sagt: "Wir haben der Regierung im Sommer 2022 sehr umfangreiche Unterlagen vorgelegt, in Summe acht große Aktenordner." Die Regierung habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Vorhaben und den eingegangenen Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren auseinandergesetzt. "Die landesplanerischen Beurteilungen kommen zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben an allen sieben untersuchten Standorten raumverträglich ist", informiert Seidel.

Das ist die Grundlage für die weiteren Planungen der Flutpolder

Das Vorhaben sei bei allen Varianten unter Beachtung umfangreicher Maßgaben und Hinweise als raumverträglich eingestuft worden. "Die Maßgaben und Hinweise stützen sich vor allem auf die fachbehördlichen Stellungnahmen, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bei der höheren Landesplanungsbehörde eingegangen sind", erläutert die Behördenleiterin. Private Belange seien nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens gewesen. Bei der landesplanerischen Beurteilung handelt es sich laut Pressemitteilung um ein fachbehördliches Gutachten zur Raumverträglichkeit, das als Grundlage für die weiteren Planungen der Vorhabensträgerin dient, aber keine unmittelbare Rechtswirkung entfaltet. Eine rechtsverbindliche Genehmigung des Vorhabens bleibe einem Planfeststellungsverfahren der Regierung von Schwaben beziehungsweise den Kreisverwaltungsbehörden vorbehalten.

Ziel des Raumordnungsverfahrens war es, festzustellen, wie sich das geplante Rückhalte-Projekt auf die für die Raumordnung relevanten überörtlichen Belange wie beispielsweise Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft, Wasser, Verkehr, Rohstoff- und Energieversorgung, Siedlung sowie Wirtschaft auswirkt. Den Maßstab bilden das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG), das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sowie der jeweilige Regionalplan. Eine Bedarfsprüfung erfolgte im Raumordnungsverfahren nicht, sondern ist einem nachfolgenden Zulassungsverfahren vorbehalten.

Das weitere Verfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird nun in den kommenden Wochen die umfangreiche landesplanerische Beurteilung als Grundlage für die weitere Planung für alle Varianten und Standorte detailliert sichten und bewerten sowie die Auswirkungen auf die weiteren Planungen an den Standorten beziehungsweise deren Varianten identifizieren. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst im Anschluss könne das Wasserwirtschaftsamt über die weiteren Schritte der Projektentwicklung informieren. Die landesplanerische Beurteilung der Regierung von Schwaben ist unter folgender Internetadresse einsehbar: https://www.regierung.schwaben.bayern.de (AZ)

Lesen Sie dazu auch