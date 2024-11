Der Hochwasserschutz plagt die Oberglauheimer

Bei der Bürgerversammlung in Oberglauheim informiert Bürgermeister Stephan Karg über Neuigkeiten in Höchstädt und in seinen Stadtteilen. Ein geplantes Rückhaltebecken für den Regenwasserkanal sorgt dabei für Diskussionen. Bürgermeister Karg beginnt seinen Vortrag bei der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus Oberglauheim am Mittwoch mit einer Schätzfrage. „Glaubt Ihr, dass Ihr mehr oder weniger seid als letztes Jahr?“, fragt er seine Zuhörer. „Mehr“, heißt es fast einstimmig von den Bürgern. Und sie sollen Recht behalten. Im vergangenen Jahr stieg die Einwohnerzahl in Oberglauheim von 239 auf 245.

