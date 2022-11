Bei der Bürgerversammlung im Höchstädter Stadtteil geht es auch um den Hochwasserschutz am Nebelbach.

Der HQ -100-Hochwasserschutz für den Nebelbach präsentiert sich den Menschen von Oberglauheim seit Jahren als oft versprochene, jedoch bis heute nicht umgesetzte Maßnahme - so wird es bei der Bürgerversammlung des Höchstädter Stadtteils beschrieben. „Warum müssen wir das fast jedes Mal immer wieder ansprechen?", lautet so eine Frage an Bürgermeister Gerrit Maneth. Er sagt dazu, dass er sich die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003 nochmals vorgenommen habe.

Diese sei jedoch nach heutigem Maßstab äußerst unzulänglich und könne keine Umsetzung erfahren. Dies liege laut Ausführungen des Wasserwirtschaftsamts am Schadenspotenzial eines HQ-100-Ereignisses, das den Bau einer Hochwasserschutzmaßnahme am Nebelbach mit einem über zehnmal höheren Kostenaufwand nicht erlaube. Aus dem Kreis der Versammlungsbesucher und -Besucherinnen wird daher dem Bürgermeister der Vorschlag für einen kostengünstigeren Hochwasserschutz unterbreitet. Maneth verspricht, dies genauer zu erörtern.

Was passiert mit dem Kriegerdenkmal in Oberglauheim?

Alfred Hafner stellt fest, dass die immer wieder verschobene Sanierung des Kriegerdenkmals in Oberglauheim endlich erfolgen müsse. Auch hier sagt Maneth zu, diese Maßnahme demnächst durchführen zu lassen. Eine weitere Anregung an den Bürgermeister befasst sich mit Dornenbüschen entlang des Radwegs nach Schwennenbach. Durch das Abfallen der Dornen besonders im Herbst auf den Fahrradweg müssten die Radfahrer häufiger als üblich die Reifen flicken, weshalb die Büsche doch entfernt oder zu mindestens zurückgeschnitten werden sollten. Maneth sagt, sich der Anregung anzunehmen.

So viele Menschen leben in Oberglauheim

Eröffnet hat der Rathauschef die Bürgerversammlung mit einem Vortrag zur Entwicklung der Stadt Höchstädt seit dem Jahr 2020. Unter anderem verweist er auf die Einwohnerentwicklung. Demnach habe sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner auf 7418 mit über 70 Nationalitäten erhöht. In Oberglauheim leben davon 218 Mitbürgerinnen und Mitbürger.

