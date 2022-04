Die Rätsch-Aktion ist gestartet: Lärm für den Frieden und die Kirche

In Obermedlingen startet die diözesane Rätsch-Aktion. Bischof Bertram Meier hat einen Wunsch an die Jugend. Auch die Situation in der Ukraine wird thematisiert.

Seit zwei Jahren war geplant, dass die diözesane Rätsch-Aktion ihren Start in Obermedlingen nimmt. Nach mehrmaligem Verschieben war es nun am Montag endlich soweit und die Obermedlinger machten dabei ordentlich Krach.

Etwas leiser ging es zuvor in der Stiftskirche Mariä Himmelfahrt zu. Dort feierte Bischof Betram Meier zusammen mit Dekan Johannes Schaufler und Kaplan Nimin Kallakulathu Mathew einen Wort-Gottesdienst. „Ich freue mich heute besonders, denn noch nie waren so viele Erwachsene bei der Eröffnung dabei“, begrüßte der Bischof die Anwesenden. Auch Schaufler richtete einige Worte an die Gemeinde: „So, wie der Obermedlinger Kirchturm herausragt, so möge dieser Vormittag in die Diözese hineinstrahlen.“

Im Mittelpunkt standen besonders die vielen Kinder und Jugendlichen. Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche in Augsburg, stellte eindrucksvoll mit einem Bild deren Situation in der Ukraine und besonders in einem Kloster in Lemberg dar. Denn dorthin gehen die Gelder aus der Kooperation mit Aktion Hoffnung. Die Ordensgemeinschaft der „Sisters of the Holy Family“ bietet seit Ausbruch des Krieges fast 200 Binnenflüchtlingen eine Zuflucht. Da die Gemeinschaft bisher nur aus Spenden finanziert war, bringt die neue Situation große Herausforderungen mit sich.

„Die Kirche ist eine große Gebetsgemeinschaft“

Auf dem Bild sind die Flüchtigen einen Rosenkranz betend zu sehen. Nicht in einer Kirche, sondern im Keller des Klosters, der bei einem Angriff den besten Schutz bietet. „Die Kirche ist eine große Gebetsgemeinschaft“, erklärte Stegmair. Deshalb sei dies, auch wenn bei uns keine Not herrscht, ein Zeichen, mit den Flüchtlingen zu beten. Durch die Rätsch-Aktion wird die Einrichtung finanziell unterstützt: 50 Prozent der Einnahmen aus der Aktion gehen an das Kloster.

Meier bedauerte, dass gerade das gemeinsame Beten immer mehr abnehme und beispielsweise die Teilnehmerzahlen der Friedensgebete rückgängig sind. „Gewöhnen wir uns nicht an die Krise und den Krieg“, appelliert er. Auch bei seiner Bitte an die Jugend wurde er eindringlich: „Macht Lärm, nicht nur im Dorf, sondern auch in der Kirche für Jesus und sein Evangelium.“ Denn auch wenn es der Kirche gerade schlecht gehe und Fehler gemacht worden seien, sei nicht alles negativ zu sehen.

Mit diesen Eindrücken besuchten die Kinder drei Workshops, die im gesamten Kloster verteilt aufgebaut waren. Ein großes Puzzle etwa galt es bei Johannes Müller, Geschäftsführer von Aktion Hoffnung, zu lösen. „Vor Gott sind alle Menschen gleich“, heißt es darauf und die Kinder machten klar, dass sie das auch so sehen.

Buttons mit Friedenszeichen gestalten und dabei interessante Fakten lernen

An einer anderen Station durften die jungen Menschen selbst Buttons mit Friedenszeichen gestalten und dabei interessante Fakten lernen. So ist die Kerze beispielsweise das jüngste Friedenssymbol, denn sie erhielt ihre Bedeutung erst 1986. Mit Weihrauch genauer auseinandersetzten, konnten sich die Teilnehmenden im dritten Workshop. Da galt es zum Beispiel mithilfe der Nase ein Weihrauch-Memory zu lösen.

Doch damit war der Tag noch nicht beendet, denn mit ihren Rätschen zogen die Kinder und Jugendlichen von der Kirche zum Rathausplatz, wo sie von Bürgermeister Stefan Taglang begrüßt wurden. „Schickt den Lärm in die Welt, in die Kriegsgebiete, damit die Verantwortlichen aufwachen“, sagt er den Kindern. An Bischof Meier richtete er eine Bitte: „Seit etwa vier Jahren steht unser Kloster leer.“ Er hofft, zusammen mit der Diözese eine Lösung zu finden, damit dies nicht so bleibt. Außerdem sicherte er zu, dass die Gemeinde 500 Euro für die Aktion spendet.

Bischof Meier erinnerte sich, dass das Kloster bereits vor Wegzug der Pastores, die dort wohnten, ein Thema war. Auch ihm sei es ein Anliegen, dass solche Immobilien nicht leerstehen. Er riet Taglang, intensiven Kontakt mit der Baukammer der Diözese aufzunehmen: „Ich werde dann versuchen, Brücken zu bauen.“ Abschließend richtete er nochmals einen Appell an die Jugend, sich in der Kirche zu engagieren.

Unzählige kleine und große Rätschen wurden minutenlang bedient

Damit konnte der Countdown zur Eröffnung der Rätsch-Aktion beginnen. Kaum war dieser ausgeklungen, wurde es laut auf dem Rathausplatz. Unzählige kleine und große Rätschen wurden minutenlang bedient. Insbesondere die große Rätsche, an der auch die anwesenden Feuerwehrmänner sichtlich Spaß hatten, war nicht zu überhören. Johannes Müller freute sich: „Euch geht wirklich nicht die Puste aus, das war bestimmt über die Landesgrenze hinweg zu hören.“

Selbst als Bischof Meier sich in Anwesenheit einiger Gemeinderäte, Taglangs sowie Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel als Erster in das Goldene Buch Medlingens eintrug, waren vom Platz immer wieder die Rätschen zu hören. Meier betonte dabei nochmals: „Es war wirklich schön, dass so viele gekommen sind.“