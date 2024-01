Obermedlinger wird für seine herausragenden Forschungsarbeiten ausgezeichnet

Johannes Großkopf hat als einer der Jüngsten den Hans-Fischer-Gedächtnispreis erhalten. Der Chemiker war einst Jahrgangsbester am Dillinger Sailer-Gymnasium.

Die renommierte Hans-Fischer-Gesellschaft, benannt nach dem Chemiker und Nobelpreisträger Prof. Hans Fischer, hat an der Universität Freiburg den diesjährigen Hans-Fischer-Gedächtnispreis für herausragende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Chemie an den Medlinger Johannes Großkopf verliehen. Die Hans-Fischer-Gesellschaft mit Sitz in München verfolgt das Ziel der Förderung von Wissenschaft und Forschung in allen Teilbereichen der organischen Chemie sowie der Biochemie.

Der Medlinger habe noch eine große Karriere vor sich

Wie unserer Redaktion jetzt mitgeteilt wurde, fand die Ehrung bereits im November statt. In seiner Laudatio würdigte Prof. Thorsten Bach, der Leiter des Lehrstuhls für Organische Chemie an der TU München und Doktorvater von Großkopf, diesen als einen jungen aufstrebenden Forscher mit exzellenter fachlicher Begabung, der noch eine große wissenschaftliche Karriere vor sich habe. Prof. Wolfgang Eisenreich, der Vorsitzende der Hans-Fischer-Gesellschaft, betonte in seiner Rede, dass der Gedächtnispreis traditionell seit 25 Jahren an Professoren und etablierte Wissenschaftler verliehen werde. Die Entscheidung, den Preis dieses Mal an einen jungen Wissenschaftler zu vergeben, begründete er mit Großkopfs prägnantem Einfluss auf sein wissenschaftliches Themengebiet sowie durch die internationale Anerkennung der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die er bereits zum jetzigen Zeitpunkt genieße.

„Methoden und Mechanismen zur Photochemischen Deracemisierung“

Eisenreich erläuterte, dass Großkopf damit einer der jüngsten Preisträger sei. Seine Forschungsarbeit über „Methoden und Mechanismen zur Photochemischen Deracemisierung“ ist mit 10.000 Euro dotiert.

Johannes Großkopf stammt aus Obermedlingen. Der heute 27-Jährige absolvierte sein Abitur 2014 als Jahrgangsbester am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen. Nach seinem Chemiestudium an der TU München, mit Auslandsaufenthalten in San Diego, USA, und Barcelona, Spanien, das er mit der Bestnote 1,0 abschloss, promovierte er mit der Bewertung summa cum laude am Lehrstuhl für Organische Chemie der TU München bei Prof. Thorsten Bach, Leibniz-Preisträger von 2020, im Bereich der organischen Photochemie.

Aktuell ist Großkopf als Postdoc und Stipendiat der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an der Princeton University in den USA tätig. Dort arbeitet er am Department of Chemistry in der Arbeitsgruppe von Prof. David MacMillan, dem Nobelpreisträger für Chemie 2021. (AZ)

