Obermedlingen

vor 34 Min.

Sternstunde in Obermedlingen mit dem Orchester „Gelbe Seiten“

Plus Über 20 Hackbretter und die Stimme von Miriam Galonska beeindrucken das Publikum in der Stiftskirche.

Von Silvia Schmid Artikel anhören Shape

„Ich wusste ja, dass ihr besonders seid. Aber dass ihr so genial seid, das hatte ich nicht erwartet“ – Die Geschäftsführerin des Vereins Kultur und Wir e.V., Lydia Edin, ließ es sich nicht nehmen, am Ende des Konzerts des Orchesters „Gelbe Saiten“ in der voll besetzten Stiftskirche Obermedlingen ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Und sie sprach damit wohl allen Anwesenden aus der Seele. Das einzigartige Orchester unter der Leitung von Jörg Lanzinger faszinierte bei dem Konzert im Rahmen der Kreiskulturtage mit mehr als 20 Hackbrettern, begleitet von Gitarren und Kontrabass auf allerhöchstem Niveau quer durch die Genres und überraschte dabei mit einem mehr als außergewöhnlichen Klangerlebnis. Lang anhaltender Beifall zwischen den einzelnen Stücken und Standing Ovations nach dem offiziellen Programm waren der Lohn für eine Darbietung, die die meisten so wohl noch nie gehört hatten.

Rockballaden auf dem Hackbrett

Ein wenig verrückt muss man schon sein, wenn man sich vornimmt, Rockballaden, Popsongs, Schlager und Klassisches mit einem ganzen Orchester von Hackbrettern zu performen – wird dieses Instrument doch überwiegend nur mit weihnachtlicher Stuben- und alpenländischer Volksmusik in Verbindung gebracht. Doch was der studierte Hackbrettvirtuose Jörg Lanzinger, Gründer und Dirigent der „Gelbe Saiten“ sich vornimmt, wird am Ende meistens ziemlich gut. Und selbst eigene Zweifel – etwa an der Ästhetik des DJ-Ötzi-Gassenhauers „Ein Stern, der Deinen Namen trägt“ – halten ihn nicht davon ab, eine verrückte, aber erfolgversprechende Idee in die Tat umzusetzen. Dass es DJ Ötzis „Stern, der deinen Namen trägt“ tatsächlich auf die Playlist des Konzerts geschafft hat und dafür von Lanzinger „renaturiert“ wurde, ist dem Motto der Aufführung zu verdanken: „Sternsaiten“ heißt das aktuelle Konzertprogramm – die funkelnden Sterne, die Nacht und alles, was dazu passt, tauchten in irgendeiner Form in jedem Stück des Programms auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen