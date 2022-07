So funktioniert der Wald im Landkreis Dillingen - oder?

Eine Ausstellung bringt den Besuchern der Denzel-Kapellen im Landkreis Dillingen das Multitalent Wald näher. Was genau zu sehen ist.

Herrliches Sommerwetter, die Sonne strahlt am Freitagvormittag vom Himmel. Heinz Rüdiger Steffe und Michael Harmansa radeln durchs Donauried, genießen den Blick in die weite Landschaft und steuern die Denzel-Kapelle bei Oberthürheim an. Schon mehrfach sei er mit verschiedenen Bekannten dagewesen, meint Steffe. Diesmal hat der Täfertinger den Schwiegervater seiner Tochter dabei, der staunend die aus Lärchenholz gebaute und wie ein Dom in die Höhe ragende Kapelle erkundet. Doch diesmal entdecken beide noch etwas Neues.

Infotafeln mit elf Plakaten, auf denen die verschiedensten Funktionen des Waldes erläutert sind. Jeweils eine Woche lang wird diese Ausstellung an den Kapellen der Elfriede-und-Siegfried-Denzel-Stiftung im Landkreis Dillingen zu sehen sein. Aufgestellt haben sie Marc Koch, Bereichsleiter Forsten des AELF Nördlingen-Wertingen und Viktoria Abbt, die ihn im Leitungsdienst unterstützt. Sie möchten den Vorbeikommenden näherbringen, wie wichtig der Wald ist. Viktoria Abbt findet das Thema spannend, sie sagt: „Es gibt einige Funktionen des Waldes, die einem gleich einfallen, andere nicht sofort.“

Von Kapelle zu Kapelle Radfahren oder Wandern

Spazierengehen und sich im Wald entspannen, ist für viele naheliegend. Auch, dass der Wald Kohlendioxid speichert, was gut für unser Klima ist. Aber auch, dass Blätter und Nadeln der Bäume Schadstoffe aus der Luft filtern? Dass der Wald Arbeitsplätze bietet, Siedlungen und Verkehrswege zum Beispiel vor Hochwasser schützt und dass er eine Bildungsfunktion wahrnimmt? Marc Koch erklärt weiter: „Jetzt in der Sommerzeit sind viele von Kapelle zu Kapelle unterwegs und die Kapellen bilden eine der Funktionen sehr gut ab: Holz als Baustoff, denn ohne gäbe es diese Kapellen nicht.“ So zeigt sich Koch froh, dass Siegfried Denzel dem Aufstellen der Plakatwände zugestimmt hat.

Zum Standort direkt vor der Kapelle meint der Forstfachmann: „Ich hätte

Die Wanderausstellung, welche jeweils bis August jeweils eine Woche lang an einer der Denzel-Kapellen zu sehen sein wird, bietet Infos zu den Funktionen des Waldes.

die Ausstellung auch unter dem Baum aufstellen können, wollte aber, dass sie prominent steht.“ Denn eine Beschwerde hat ihn schon kurz nach dem Aufstellen per Mail erreicht. Heinz-Rüdiger Steffe findet jedoch gut, dass die Wanderausstellung den Besuchern direkt ins Auge fällt. Außerdem: „Ich find den Platz besser als zum Beispiel auf einem Rathausplatz. Hier nimmt man sich die Zeit, das anzuschauen.“

Zwischen Oberthürheim und Blindheim

Beeindruckt zeigt sich auch der neue Behördenleiter Dr. Reinhard Bader, der sich über den Blick ins herrliche Donauried zwischen Oberthürheim und Blindheim freut und sagt: „Was wir für ein Glück haben, hier leben zu dürfen, Teil der Schöpfung zu sein und uns mit unseren Talenten einzubringen, das ist wunderbar.“ Wer die Natur genießen dürfe, habe das Bedürfnis zu glauben, dass es etwas Göttliches gebe. „Und diese Spiritualität drücken die Kapellen aus, bei denen die Architekten und alle, die daran gearbeitet haben, ihre Talente einbringen durften.“

Heinz Rüdiger Steffe und Michael Harmansa schwingen sich derweil wieder aufs Rad, wollen weiter zur Ludwigschwaige. Diesen Weg nimmt auch die Ausstellung am kommenden Freitag, dem 22. Juli. Gegen den Uhrzeigersinn wandert sie am 29. Juli weiter nach Kesselostheim, am 5. August nach Unterliezheim, am 12. August nach Oberbechingen und am 19. August nach Peterswörth. Koch hat noch vor, mit den Augsburger Kollegen sprechen, ob sie die Reihe komplettieren wollen und somit auch die siebte Kapelle bei Emersacker Teil der Ausstellung werden soll.