Oktoberfest der AfD/REP-Fraktion: Sprengung der Gundremminger Kühltürme bedauert

Einen Tag nach der Eröffnung in München begrüßte Kreisrat und AfD-Kreisvorsitzender Peter Kappatsch die Gäste zum Oktoberfest der AfD-REP-Fraktionsgemeinschaft im Gasthaus zum Zoll in Dillingen. Er ermutigte laut Pressemitteilung die Parteimitglieder zu politischem Engagement und aktiver Teilnahme als Kandidaten bei den Stadtrats- und Kreistagswahlen im kommenden Jahr.

Kreisrat Peter Seefried (REP) gab den Anwesenden seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat in Wertingen bekannt. Er wies auf die Bedeutung der Sanierung des Hallenbads in Wertingen hin, denn Kinder sollten unbedingt schwimmen lernen. Der Fraktionsvorsitzende Erich Seiler bedauert die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen im Oktober und die Verteuerung des Stroms. „Als kleiner Ersatz zur Stromproduktion werden im seit Jahrzehnten naturbelassenen Weisinger Forst bald Bäume gefällt, um vier Windräder aufzustellen“, meinte Seiler. Er forderte auch einen Diensthubschrauber für den Landrat, denn bei Hochwasser seien die Straßen südlich der Donau überschwemmt worden.

Abgeordneter Winhart befürchtet Kahlschlag der Gesundheitsversorgung

Landtagsabgeordneter Andreas Winhart, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD in Bayern, sieht im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz einen Kahlschlag der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Mary Khan-Hohloch, Abgeordnete im Europaparlament, erzählte von ihrem Vater, der von Pakistan nach Deutschland flüchten musste, als er aus dem Islam austrat. Über den politischen Islam habe er 2013 ein kritisches Buch veröffentlicht. Wegen Mordanschlägen und Bedrohungen müsse er deshalb rund um die Uhr geschützt werden.

Abgeordnete Khan-Hohloch: „Kein europäischer Superstaat“

Für die EU sieht die Abgeordnete die dringende Notwendigkeit einer grundlegenden Reform. Die EU dürfe sich nicht zum europäischen Superstaat entwickeln. Khan-Hohloch forderte laut Pressemitteilung mehr Mittel für den Grenzschutz der Außengrenzen und die Unterbringung von Flüchtlingen zuerst außerhalb der EU. Die Einreise solle erst nach Klärung des Asylstatus erfolgen. (AZ)