Online-Banking: 56-Jährige aus dem Kreis Dillingen fällt auf Betrüger herein

Opfer eines Betrugs ist jetzt eine 56-Jährige aus dem südlichen Landkreis Dillingen geworden. Die Frau erhielt am Dienstag eine E-Mail zur Sicherheitsabfrage ihres Online-Bankings. Wie die Polizei mitteilt, öffnete die 56-Jährige einen übersandten Link und gab ihre Online-Banking-Zugangsdaten sowie ihre telefonische Erreichbarkeit ein.

Betrüger gibt sich als Mitarbeiter der Bank der 56-Jährigen aus

Unmittelbar danach erhielt sie laut Polizeibericht einen Telefonanruf eines bisher unbekannten Betrügers, der sich als Mitarbeiter der Bank der 56-Jährigen ausgab. Er gab vor, verdächtige Überweisungen auf dem Konto der Frau festgestellt zu haben. Unter einem Vorwand brachte er die Landkreisbürgerin dazu, einen hohen vierstelligen Geldbetrag auf verschiedene Bankkonten zu überweisen.

Polizei Dillingen ermittelt nun wegen Betrugs und Ausspähens von Daten

Erst nachdem sich die 56-Jährige selbst bei ihrer Bank erkundigt hatte, stellte sich heraus, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Betrugs und Ausspähens von Daten. (AZ)