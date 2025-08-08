Icon Menü
Orgelsommer: Polnische Klanglandschaften in der Dillinger Basilika

Dillingen

Polnische Klanglandschaften in der Dillinger Basilika

Stargast Roman Perucki begeisterte beim Orgelsommer mit meisterhafter Spieltechnik und klangvollen Interpretationen polnischer und romantischer Orgelmusik.
Von Gernot Walter
    Roman Perucki begeistert mit Intensität, Leidenschaft und brillantem Orgelspiel. Foto: Gernot Walter

    Bei der siebten Matinee des diesjährigen Orgelsommers konnte erneut das Auftreten einer Musikerpersönlichkeit ersten Ranges bewundert werden. Die Besucherinnen und Besucher im gut gefüllten Gotteshaus erlebten einen Stargast, der auf den weltweiten Bühnen daheim ist. Bevor er in Dillingen gastierte, hatte er einen umjubelten Auftritt in Verona. Was Roman Perucki aus Danzig auszeichnet, ist seine herausragende Spieltechnik und das tiefe Musikverständnis, mit dem er diesmal einen nachhaltigen Eindruck des polnischen Orgelschaffens gewährte.

