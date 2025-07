„Parallelen zwischen Nazi-Deutschland und Putin-Russland“: Autor Michail Schischkin in Dillingen

„Die historischen Parallelen zwischen Nazi-Deutschland und Putin-Russland sind frappierend“, sagt der mehrfach preisgekrönte russische Schriftsteller Michail Schischkin. Der Autor ist ein scharfer Kritiker Putins und wurde daher in Russland zu einem sogenannten ausländischen Agenten erklärt. Heute lebt er im Exil in der Schweiz. Seiner Lesung an der Lehrerakademie in Dillingen sowie dem philosophischen Gespräch im Anschluss konnten Russischlehrkräfte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger beiwohnen. Was ist Schischkins Perspektive auf Wladimir Putin, auf Russlands Angriffskrieg und welche Verantwortung tragen russische Kulturschaffende – aber auch Länder wie Deutschland?

„In Russland muss man patriotische Lieder singen oder schweigen“

„Ich fühle mich geehrt, vor allem zu diesen Zeiten“, bedankt sich Schischkin für die Einladung in die Akademie. Er liest seinen Text „Russische Deutschstunde mit Thomas Mann“, der Parallelen zwischen Manns Blick als emigrierter Deutscher auf Nazi-Deutschland und Schischkins Wahrnehmung von Putin-Russland zieht. „Hitler schaffte es, das deutsche Volk seelisch zu verseuchen, und Putin hat es mit meinem Volk getan“, sagt der Schriftsteller. Als Medien vor dem Putin-Regime gewarnt hätten, habe das Volk für Putin gejubelt. Nun würden Verlage geschlossen und Verleger verhaftet.

Es finde eine Zensur statt. Und wo die Zensur beginne, ende die Literatur. „In Russland muss man patriotische Lieder singen oder schweigen“, führt Schischkin fort. Die russische Kultur existiere heute nur in der Emigration. Er selbst bezeichnet sich daher auch als „russischer Emigrant“. Seit 1995 lebt er bereits in der Schweiz. Er sagt: „Man kann in Russland nicht bleiben, wenn man schöpferisch ist.“

Dem Autor zufolge bestehe ein historischer Graben zwischen Russland und den westlichen Völkern. Während bei Letzteren eher ein individuelles Bewusstsein vorherrsche, gebe es in Russland ein „patriotisches Stammesbewustsein“. Man gehe davon aus, sich gegen den Hass anderer verteidigen zu müssen. Diese Strukturen ließen sich nur von Kultur und durch Aufklärung aufbrechen, sagt Schischkin. Viele Russinnen und Russen hätten Angst, zu protestieren. Über Generationen habe sich Schweigen unter der Bevölkerung als Überlebensstrategie durchgesetzt.

Der fehlende Boykott der Fußball-WM 2018 ebnete den Weg zum Angriffskrieg

Gerade diesbezüglich nimmt der Autor aber auch die westlichen Nationen in die Verantwortung und führt seinen Vergleich zwischen Nazi-Deutschland und Putin-Russland weiter aus. „Weder 1936 noch 2014 wurden die Aufrufe zum Boykott der Olympischen Spiele gehört.“ Nach Berlin seien fast fünfzig Nationen gereist, obwohl die „Nürnberger Rassengesetze“ bereits ein Jahr zuvor verabschiedet worden seien. „Den großen Sieg des deutschen Sports“ habe Hitler als seinen persönlichen Erfolg betrachtet. „Den großen Sieg des russischen Sports“ habe sich Putin zugeschrieben – nachdem er 2014 veranlasst habe, die Urinproben gedopter Athleten durch saubere zu ersetzen.

Die Fußballweltmeisterschaft 2018 sei ebenfalls nicht boykottiert worden, obwohl zahlreiche russische Schriftsteller dazu aufgerufen hätten. „Der damals bereits vier Jahre andauernde Krieg gegen die Ukraine mit Tausenden Toten konnte keine Nation stoppen, nach Russland zu gehen und vor Putin Fußball zu spielen.“ Der Diktator habe das als „stillschweigende Zustimmung zu seiner Aggression“ wahrgenommen, sagt Schischkin – und habe den Weg zum 24. Fe­bruar 2022 geebnet. Dem Tag, an dem Russland seine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet hat.

Eine klare Position gegen Russland zu beziehen, ist laut dem Autor unerlässlich. Dies innerhalb Russlands zu tun erfordere Mut, doch auch Emigration sei eine Art von Widerstand. Russische Literaturschaffende, die zu Putins Regime jedoch schwiegen, beziehen eine klare Position, findet Schischkin. Wer nicht gegen den Krieg ist, begehe einen „Verrat an den Werten, die ein Künstler, Kulturschaffender nicht verraten darf“.

Hoffnung finden in Zeiten von Fremdenfeindlichkeit und des Krieges

Eine junge Frau, die Russisch lehrt, greift Schischkins Vergleich von Nazi-Deutschland und Putin-Russland auf. Sie überträgt ihn auf die heutige Situation in der Bundesrepublik. Die AfD und die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland bereiteten ihr Sorgen. Sie fragt Schischkin, wie sie ihren Schülerinnen und Schülern Hoffnung mitgeben könne.

Fremdenfeindlichkeit sehe der Schriftsteller auch als Teil eines „patriarchalen und patriotischen Stammesbewusstseins“ an. Es sei jedoch kein reines Problem der Diktatur. Laut Schischkin ist es eins der Menschheit. Er sagt: „Der Kampf ist nicht irgendwo, wo es diktatorische Regime gibt, er muss jetzt hier durchgeführt werden.“ In seinen Augen ist es nötig, dass jeder einfach das tue, was er oder sie könne. Und das Wichtigste sei: „Nicht aufgeben“.