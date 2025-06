Fest am Wochenende in Lauingen: „Das Parkfest ist für uns das Highlight im Jahr“

Auf Lauingen kommt ein Wochenende voller Veranstaltungen zu. Am Wasserturm findet das Dampftreffen statt, im Vereinsheim in Veitriedhausen tritt die Theatergruppe Schabernack für den guten Zweck auf. Und im Luitpoldhain steigt das große Parkfest der Stadtkapelle. Die Veranstalter versprechen zünftige Musik, einmaliges Ambiente und ein großes Programm für Kinder. Oder, wie es Vereinsvorsitzender Thomas Schadl beschreibt: „Das Parkfest ist für uns das Highlight im Jahr.“

Das Event im Luitpoldhain geht auf eine lange Tradition zurück. Bis 2005 gab es das Fest, dann folgten drei Absagen wegen schlechten Wetters und die Einstellung. Es hat lange gedauert, doch 2022 folgte das Revival. „Nach Corona haben die Leute nach solchen Festen gelechzt“, sagt Schadl. Er sei damals die treibende Kraft gewesen, um das Parkfest wieder auf die Beine zu stellen. „Ich wollte was für die Allgemeinheit machen. Und natürlich brauchen wir als Verein auch das Geld. Wir müssen ja ein Probeheim unterhalten.“

Einmal gingen die Sitzplätze aus, dann machte das Hochwasser Probleme

Drei Jahre ist die Neuauflage also her. Und bei der Stadtkapelle ist man froh, dass das Fest jedes Jahr so gut ankommt. 2022 gingen sogar die Sitzplätze aus, sodass weitere Bänke und Tische aufgestellt werden mussten. Seitdem wird von Anfang an größer aufgestuhlt. Und im vergangenen Jahr, als nach dem Hochwasser das Parkfest verschoben werden musste, weil der Boden im Luitpoldhain noch zu nass war, kamen schließlich viele Besucherinnen und Besucher. Damals stellten die Musikerinnen und Festhelfer sogar Mückenspray bereit, weil man eine Schnakenplage fürchtete. „Am Ende haben wir das gar nicht gebraucht“, erzählt Nicole Blender, Schriftführerin beim Verein.

Für das Fest am Wochenende sind die Planungen schon längst abgeschlossen. Die Nervosität bei den beiden Vereinsvertretern wächst derweil von Tag zu Tag. „Das ist das Aushängeschild für unseren Verein. Da will man, dass alles perfekt ist“, sagt Schadl. Für ihn werde es wohl erst Sonntagabend wieder ruhiger werden. „Aber das ist es jedes Mal wert.“

Das ist beim Parkfest in Lauingen geboten

Los geht es am Samstag ab 17.45 Uhr mit dem Festzug, der vom Marktplatz in den Luitpoldhain führt. Um 18 Uhr ist dort der Bieranstich durch Bürgermeisterin Katja Müller geplant, umrahmt vom Musikverein Wittislingen. Ab 20.30 Uhr spielt dann die Stadtkapelle selbst. Am Sonntag legt der Verein um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf dem Festgelände los, ab 11 Uhr findet – übrigens zum ersten Mal – ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück statt, gefolgt vom Mittagstisch. Ab 13 Uhr folgt der Höhepunkt des Fests: der Familien- und Spielenachmittag. Denn das betonen Schadl und Blender: Das Parkfest in vor allem ein Fest für Familien. „Deshalb ist unser Ziel auch, dass die Preise familienfreundlich sind“, sagt der Vorsitzende. Kein Gericht koste mehr als zehn Euro.

Der Spielenachmittag hat es dann auch in sich. Die Stadtkapelle erweitert jedes Jahr das Angebot an Attraktionen für die kleinen Besucherinnen und Besucher, diesmal sind es zwölf an der Zahl. Es gibt eine Torwand, man kann Gold waschen, Kinderschminken, einen Spielparcours, das Rote Kreuz macht eine Fahrzeugschau, die Feuerwehr ist da, es gibt Verlosungen mit tollen Preisen wie Karten für drei Freizeitparks. Zum ersten Mal können Kinder in einem eigenen Pavillon auch Musikinstrumente ausprobieren. Ab 16 Uhr tritt die Taekwondo-Gruppe Lauingen auf. Das große Finale biete um 17 Uhr das Entenrennen.

Blender und Schadl sind sicher: Das Parkfest wird auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg. „Die Anspannung ist da, aber die Vorfreude überwiegt.“