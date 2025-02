Von Mamas für Mamas: Besondere Partynacht in Dillingen

Einfach mal nicht die Kinder ins Bett bringen müssen. Statt Milchfläschchen vorbereiten, einen leckeren Cocktail servieren lassen. Und den Jogginganzug gegen einen Glitzerfummel tauschen. Wofür? Für sich ganz allein, für das Selbstwertgefühl. Für wen das gelten soll? Nur für Mamis. Denn die Partyszene hat eine neue Zielgruppe entdeckt. Deutschlandweit werden immer mehr Partyreihen veranstaltet, die sich konkret an Mütter richten. Und das mit großem Erfolg. Das Motto: „Mama geht tanzen“. Was dahintersteckt? Die Veranstalter beschreiben auf ihrer Homepage ihre Vision wie folgt: „Ganz viele glückliche Frauen und Mamas, die tanzen, wie früher, und sich einfach gut dabei fühlen – glücklich und frei!“

Wie das funktioniert? Die Veranstalter, allesamt Mamas, die für andere Mamas diese besondere Auszeit organisieren, haben dabei auf alle Umstände geachtet. So starten die Partys nicht erst spät am Abend, sondern schon um 20 Uhr. Zu einer Zeit, nachdem die Kinder eventuell schon versorgt sind, oder der Partner Zeit hat und die Arbeit erledigt ist. Und weil Mamis trotz Party in der Regel nicht am nächsten Tag ausschlafen können, endet die Feierei offiziell um 23 Uhr. 180 Minuten tanzen pur. Ganz nach dem Motto: Teilzeit-Tanzen.

Das sagen Mütter und Veranstalter zu dieser Party

In Augsburg hat sich diese Partyreihe bereits etabliert – mit Erfolg. Bei der letzten Veranstaltung, über die auch unsere Zeitung berichtete, sagte eine feiernde Mama etwa: „Was ich wirklich jedes Mal wieder toll finde: Die Tanzfläche ist ab 20 Uhr voll. Da spürt man richtig, dass alle zum Tanzen gekommen sind. Darum geht es, ums Tanzen und Spaß haben.“

Tickets für Dillingen gibt es ab 21. Februar

Wichtig, so auch die Veranstalter: Zwar richtet sich die Partyreihe konkret an Mütter. Aber die Väter werden nicht abgewiesen. Aber: Dennoch sind die Gäste im Durchschnitt zu 90 Prozent weiblich, die Atmosphäre sei eine ganz andere. Der Chef der Augsburger Kantine, wo unter anderem die Partys organisiert werden, sagt dazu: „Auch wir Clubs müssen uns überlegen, was wir Neues machen können. „

Und so dürfen sich nun auch die Mamis aus dem Landkreis Dillingen über etwas Neues freuen. Denn die erfolgreiche Partyreihe „Mama geht tanzen“ wird auch in Dillingen organisiert. Der Termin steht bereits fest: Samstag, 12. April, von 20 bis 23 Uhr. Wo? Im Dillinger Club Rhymes in der Großen Allee 37 in Dillingen. Der Vorverkauf startet am Freitag, 21. Februar, ab 19 Uhr. Tickets gibt es online unter www.mamagehttanzen.de.