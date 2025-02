Nach Beschwerden: Wie schmeckt‘s mittlerweile in den Kreiskliniken?

Es wird nicht allzu oft gelacht im Kreistag, vor allem dann nicht, wenn es um die Kreiskliniken geht. In der Sitzung Ende September vergangenen Jahres mussten doch einige schmunzeln, als CSU-Kreisrat Franz Bürger zum Rundumschlag gegen das neue Klinikessen ausholte: Die Einschätzung „Die Qualität hat sich schwer im Rahmen gehalten“ war da noch eine der weniger drastischen Aussagen. Er werde immer wieder von Bürgern auf die schlechte Qualität angesprochen, wetterte der Kreisrat. All das habe viele Unannehmlichkeiten gebracht und wenig Ersparnis, so sein Vorwurf. Seit September hatte das Catering-Unternehmen Sander die Verpflegung übernommen. „Ungenießbar“, „eine Zumutung“, „schlechter als vorher“: Das waren die Zuschriften, die unsere Redaktion Ende vergangenen Jahres zum Essen in den Kreiskliniken erreichten. Wie steht es inzwischen um das Krankenhausessen? Eine Kostprobe.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonja Greschner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis