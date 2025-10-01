Pedelec-Fahrerin stürzt in Wertingen und wird verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf einem Fahrradweg parallel zur Dillinger Straße in Wertingen gekommen. Eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Binswangen kommend in Richtung Wertingen unterwegs.

Die 70-Jährige geriet mit ihrem Rad aus bisher unbekannter Ursache ins Bankett

Vor der Einmündung zur Straße „Am Judenberg“ kam die Frau laut Polizeibericht mit ihrem Rad aus bisher unbekannter Ursache offenbar ins Bankett ab und stürzte. Sie erlitt dabei eine Beinfraktur und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Pedelec der 70-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. (AZ)