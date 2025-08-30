Peta wirft Mittelalterlichem Spectaculum in Gundelfingen Tierquälerei vor: Das sagt der Verantwortliche

Seit Freitagabend sind in Gundelfingen die Ritter los – mitsamt ihren getreuen Pferden, die während der Show in der Arena eine der wichtigsten Rollen spielen – in diesem Jahr sowohl beim Schauspiel als auch bei der Feuer-Show. Auf dem Mittelalterlichen Spectaculum sind das nicht die einzigen Tiere, welche das mittelalterliche Flair unterstreichen sollen. Es gibt Eselreiten für Kinder, Greifvögel werden auch ausgestellt. Die Tierschutzorganisation Peta wirft den Veranstaltern in einer Pressemitteilung nun Tierquälerei vor. Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsindustrie bei Peta, lässt sich darin zitieren: „Zahlreiche Tiere werden auf dem Mittelalterlichen Spectaculum in Gundelfingen großem Stress ausgesetzt und als lebendige Kulisse missbraucht. Auf ihre Bedürfnisse und ihr Wohlergehen wird keine Rücksicht genommen.“ Peta appelliert deshalb an die Verantwortlichen, solche Events nur noch ohne die Beteiligung von Tieren durchzuführen. Veranstalter Eugen Hander ist da anderer Meinung.

Icon Galerie 84 Bilder Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verbringen den zweiten Tag des Gundelfinger Mittelalterfests an den Marktständen und in der Arena. Und nach dem Turnier fliegen die Funken. Hier gibt es die Bilder.

Er will dieser Forderung keinesfalls nachkommen: „Wir quälen unsere Tiere überhaupt nicht. Wir lieben unsere Pferde.“ Der Gundelfinger Unternehmer hält selbst mehrere und reitet auch als Ritter Ullrich von Gundelfingen in der eigens dafür errichteten Arena. Im vergangenen Jahr zeigten er und die anderen Reiterinnen und Reiter spektakuläre Kunststücke zu Pferde. Der Großteil des Schauspiels fand zudem auf dem Rücken der Tiere statt. Er betont, dass beim Mittelalterlichen Spectaculum „möglichst schonend“ mit den beteiligten Reittieren umgegangen werde. Zudem sagt Hander: „Pferde sind und waren schon immer Fortbewegungsmittel.“ Ähnlich verhalte es sich seiner Aussage nach mit den Eseln, auf denen bei der Veranstaltung Kinder reiten dürfen: „Der ist ein Lasttier.“

Mittelalterliches Spectaculum in Gundelfingen: Tierwohl-Debatte zwischen Peta und Veranstalter Eugen Hander

Das Fest zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der Region an, die sich auf eine Zeitreise ins Mittelalter freuen und dabei auch das bunte Treiben auf dem Markt und die verschiedenen Aufführungen genießen wollen. Einer der Höhepunkte des Gundelfinger Mittelalterfests in diesem Jahr ist die zum Teil berittene Feuershow. „Filmreif“ nennt sie Veranstalter Hander, Peta-Sprecherin Würz sagt: „Pferde dazu zu zwingen, durch oder nahe am Feuer zu laufen, ist Tierquälerei.“

Icon Galerie 62 Bilder In der Hander-Arena ging es um die Herrschaft über die Gundelfinger Ländereien. Hier die Bilder.

Pferde würden laut Peta in Ritter- und Feuershows häufig gewaltvollen Dressurmethoden ausgesetzt und seien gezwungen, waghalsige Showeinlagen zu vollführen. Für Hander sieht die Sache ganz anders aus. Er betont, dass das Vertrauen, welches die Pferde ihren Reiterinnen und Reitern entgegenbrächten, sofort ersichtlich sei. Den Peta-Vorwurf könne er nicht nachvollziehen.

Gundelfinger Mittelalterfest auch in Zukunft mit Tieren

Peta bemängelt auch das Ausstellen von Greifvögeln wie Eulen zwischen vielen Menschen. Meist sind diese laut der Tierschutzorganisation an kurzen Lederriemen festgebunden und würden teils sogar durch das Publikum getragen. Versuche, sich dem Stress zu entziehen, würden durch diese Praxis unmöglich gemacht.

Veranstalter Hander ist auch in dieser Hinsicht anderer Meinung als Peta. „Natürlich werden die manchmal angebunden, die fliegen ja sonst davon“, sagt er. Die Vögel seien das aufgrund ihrer Erziehung gewohnt: „Das hat man seit Menschengedenken gemacht. Die Aussteller halten sie anständig und gehen auch anständig mit ihnen um.“ Eine Falknerin beim Event kümmere sich zudem um „Problemvögel“, fügt Hander hinzu. Für ihn komme nicht infrage, das Mittelalterliche Spectaculum zu Gundelfingen ohne Tiere abzuhalten. Hander zeigt sich überzeugt davon, dass Tiere fester Bestandteil der historischen Darstellung sind und das Erlebnis für die Besucher authentischer machen.