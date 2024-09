Autofahrerin übersieht Pedelec in Peterswörth

In der Straße Ostrand im Gundelfinger Stadtteil Peterswörth kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus einem Grundstück in der Straße Ostrand. Dabei übersah sie laut Polizei einen 71-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 71-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)

