Das halten die Anwohner von der Dorfsanierung in Peterswörth

Plus Die Pläne für die Ortssanierung Peterswörth wurden nun vorgestellt. Die Fragen reichen vom Bürgersteig über die Feuerwehrausfahrt bis zu den hohen Kosten.

Um die Pläne der Dorfsanierung in Peterswörth, die an der Türe im Bürgersaal hängen, stehen einige Personen herum, sie zeigen auf verschiedene Stellen. Darunter ist auch ein Paar, das nebenan wohnt. Die beiden machen sich Sorgen, wie Traktoren zukünftig über die Peterswörther Straße, die auf fünf Meter verschmälert werden soll, fahren sollen. Das sei bereit jetzt schwer, wenn auf beiden Straßenseiten geparkt werde. Mit ihren Bedenken sind sie nicht allein.

Neben dem Paar steht ein Nachbar, der kritisiert: "Der Bürgersaal reicht auch ohne Bühne, das kostet ja einen Haufen Geld." Vor seinem Haus soll der Gehweg entfernt und dafür auf der anderen Seite ebenerdig und breiter gebaut werden. Zudem ärgert er sich, dass vor dem Grundstück weitere Bäume gepflanzt werden. "Das macht nur Laub und Dreck, den ich wegmachen muss", sagt der ältere Mann. In den 70ern habe man ihm erst einen Teil von seinem Grund weggenommen, um den Gehweg überhaupt zu bauen. Trotz Kritik finden die Drei die Dorferneuerung sinnvoll.