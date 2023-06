Peterswörth

Das sind die Pläne für die Dorferneuerung in Peterswörth

Plus Die Peterswörther Straße soll verkehrsberuhigter, grüner und damit attraktiver werden. Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es bald eine Infoveranstaltung.

Seit mehr als zehn Jahren geht es im Gundelfinger Stadtrat immer wieder um die Dorferneuerung Peterswörth. Das Gremium stellte bereits 2009 beim Amt für ländliche Entwicklung in Schwaben einen Antrag zur Dorferneuerung, der später gebilligt wurde. Seitdem beschäftigt sich ein Ausschuss mit dem Thema. Zwischendrin äußerten Bürgerinnen und Bürger Bedenken und diskutierten in Arbeitskreisen die Veränderungen. 2018 beschloss der Stadtrat, 1,5 Millionen Euro zu den 1,4 Millionen Euro an Förderungen des Freistaats beizusteuern. Damit stehen nun 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Die ersten Entwurfspläne wurden in der Stadtratssitzung vorgestellt.

Das ist bei der Dorferneuerung Peterswörth geplant

Für die Dorferneuerung sollen die Peterswörthe Straße, das Kirchenumfeld, der Dorfplatz "Am Anger", das Dorfgemeinschaftshaus, die Feuerwehr und die Bushaltestelle umgestaltet werden. Insgesamt soll der Verkehr beruhigt, Flächen entsiegelt, geordnete Parkbereiche geschaffen und das Ortsbild begrünt werden. Dafür soll die Straße auf fünf Meter verschmälert werden und geschwungener verlaufen. Einseitig wird größtenteils ein zwei Meter breiter Gehweg verlaufen, wie Bettina Steinbacher von der Ingenieurgesellschaft Steinbacher Consult aus Neusäß erklärte.

