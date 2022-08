Peterswörther Feuerwehren verabschieden Kommandant Hermann Weng nach über 30 Jahren

Ein besonderer Feuerwehreinsatz: Die Feuerwehrkräfte aus Echenbrunn und Peterswörth haben den Kommandanten Hermann Weng zum Abschied überrascht.

Die Feuerwehrleute aus Echenbrunn und Peterswörth haben nach 31 Jahren ihren Kommandanten Hermann Weng der Freiwilligen Feuerwehr Peterswörth verabschiedet. Dafür überraschten sie ihn am Samstagabend zu Hause.

Überraschung zum Abschied von Kommandant Hermann Weng

Zu diesem besonderen "Einsatz" trafen sich Mitglieder der beiden Wehren am Gerätehaus in Peterswörth. Von dort setzte sich der Zug bestehend aus drei Fahrzeugen und einem Gespann in Bewegung. Am Einsatzort angekommen, erkundigten sie die Lage, die Mannschaft brachte sich in Stellung und überraschte den ehemaligen Kommandanten. Zur Versorgung diente der Mannschaft der ehemalige TSA (Tragkraftspritzenanhänger), welcher nun ein Grill- und Partyhänger ist. So fand nicht nur die Amtszeit ein würdiges Ende, sondern auch der Abend war ein kameradschaftliches Highlight.

Bei der in Jahreshauptversammlung ernannte die Feuerwehr Peterswörth Hermann Weng zum Ehrenkommandanten. Kreisbrandrat Frank Schmidt überreichte Weng die Urkunde und das Ehrenzeichen für 40-jährigen aktiven Dienst. Nach 31 Jahren hatte Weng sich nicht mehr zur Neuwahl aufgestellt. Ebenso der Vorstand Andreas Bader. Aufgrund des Versammlungsverbotes während Corona mussten die letzten beiden Jahreshauptversammlungen ausfallen und Weng wurde zum Notkommandanten durch die Stadt Gundelfingen ernannt.

Neuer Kommandant der Feuerwehr Peterswörth ist Fabian Burghart

Martin Winkler erhielt von ihm das Ehrenzeichen für 25-jährige aktive Dienstzeit. Max Feldengut und Günter Süß wurden anschließend zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten den obligatorischen Cobaltseidel.

Danach wählten die Feuerwehrkräfte ihre Kommandanten und Vorstände neu: Erster Kommandant ist nun Fabian Burghart. Weitere Posten sind wie folgt besetzt: Zweiter Kommandant Christian Mozet, im Vorstand Martin Winkler und Manuel Müller, Kassierer und Schriftführer Felix Burkart, Beisitzer Steffen Bayer und Tim Lerch, Kassenprüfende Marie Burkart und Tim Tischmann. (AZ)