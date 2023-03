FFW Peterswörth ehrt langjährige Mitglieder und hat neue Einsatzkräfte

Mitglieder der FFW Peterswörth sind bei der Jahresversammlung für zehn, 20 und 40 Jahre bei der Wehr geehrt worden. Drei Neue sind nun bei der aktiven Einsatzabteilung dabei.

Fahrzeugweihe, Dorffest und die "Lange Nacht der Feuerwehren" - die FFW Peterswörth hatte bei ihrer Jahresversammlung im Bürgersaal einiges zu berichten. Besonders war Vorsitzendem Martin Winkler zufolge die Fahrzeugweihe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF), welche am Patrozinium der Heiligen Peter und Paul abgehalten wurde. Die Beteiligung am Dorffest war genauso selbstverständlich wie der Hausbesuch mit Kameraden der Feuerwehr Echenbrunn beim Ehrenkommandanten Hermann Weng zum Ende seiner über 31-jährigen Dienstzeit. Nach dem Kameradschaftsabend und der Teilnahme an der bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehr“ endete das Berichtsjahr mit dem traditionellen Christbaum-Verkauf. Besonders dankte der Kommandant der Stadt Gundelfingen für die finanzielle Unterstützung sowie dem „Peterswörther Blättle“ für die Berichterstattung.

Freiwillige Feuerwehr Peterswörth ehrt Mitglieder

Kommandant Fabian Burghart berichtete über die vielen Einsatz- sowie Übungsstunden. Darüber hinaus absolvierten zwei Kameraden Lehrgänge an der staatlichen Feuerwehrschule mit Erfolg. Andere besuchten Lehrgänge auf Landkreisebene und nahmen unter anderem an einem Fahrsicherheitstraining in Augsburg teil. Jugendwart Martin Burkart informierte über ein Highlight aus der Jugend: Die Teilnahme am Videowettbewerb der Kreisjugend Feuerwehr Dillingen, bei welcher sie den zweiten Platz belegten.

Für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde der Jugendwart Martin Burkart geehrt. Das Dienstaltersabzeichen für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Christian Mozet, Andreas Winkler, Richard Müller, Daniel Feldengut und Xaver Mozet. Auch für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst gab es eine Auszeichnung: Patrik Süß erhielt für das Erreichen der Stufe Gold/Rot in der Leistungsprüfung die Gruppe im Löscheinsatz ein Präsent.

Die Feuerwehr in Peterswörth hat drei neue Einsatzkräfte

Drei neue Personen sind nun in die aktive Einsatzabteilung aufgenommen. Hanna Fetzer und Michael Liedl konnten im vergangenen Jahr durch Hermann Weng an das Ehrenamt herangeführt werden und Mike Veith steht nun als Doppelmitglied mit seiner Erfahrung der Wehr zur Verfügung.

Kreisbrandmeister Michael Wohlhüter lobte die gute Zusammenarbeit der Ortswehren und richtete seine Grußworte an die anwesenden Vertreter der Stadt Gundelfingen und bat auch weiterhin um das Verständnis und die Unterstützung bei den Belangen der Feuerwehr. Dritter Bürgermeister Florian Steidle berichtete über die verschiedenen Einsätze des letzten Jahres und zeigte sich erfreut über den geleisteten Einsatz der Wehr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch