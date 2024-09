Gasthaus in Peterswörth: Wünsch-Wirtin tritt kürzer

Doris Lindner-Wünsch sitzt auf einer Eckbank in ihrer Wirtschaft, dem Gasthof Wünsch. Die Gaststätte liegt im Donauried, außerhalb von Peterswörth, gegenüber des Wünschsees, in dem sich an warmen Sommertagen dutzende Menschen abkühlen. „Es ist schon schwierig“, sagt sie, während ihr Tränen in die Augen steigen. Denn sie wird ab jetzt kein Tagesgeschäft mehr führen. Die Menge an Arbeit kann die 58-Jährige nicht mehr allein stemmen und ihr Mann hat gesundheitliche Probleme. 32 Jahre ist es her, dass sie das Lebenswerk ihres Vaters übernommen hat. Genau am 1. Mai 1992. Und jetzt ist in der vierten Generation Schluss – zumindest mit dem öffentlichen Gastrogeschäft. Denn so ganz aufhören, will und kann die Betreiberin nicht.

