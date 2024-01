Tür zu Gemüsehandel in Peterswörth aufgebrochen

Im Gundelfinger Ortsteil Peterswörth haben Unbekannte sich Zutritt zu einem Geschäft verschafft. Viel erbeuten konnten sie dort jedoch nicht.

Unbekannte sind in den Verkaufsraum eines Gemüsehandels in Peterswörth eingebrochen. Am Sonntag wurde die Dillinger Polizei darüber informiert. Die Tür zum Verkaufsraum an der Offinger Straße wurden aufgebrochen. In Sachen Beute musste der oder die Täter aber unverrichteter Dinge wieder verschwinden. In einer Geldkassette fanden sich nur rund 20 Euro.

Polizei bittet nach Einbruch in Peterswörth um Hinweise

Größer ist da der Sachschaden, den die Unbekannten zurückließen. Diesen beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Die Tat muss sich zwischen dem 5. und dem 7. Januar ereignet haben. Zeugenhinweise nimmt die Dillinger Polizei unter der Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

