Wie geht es mit der Peterswörther Ortsmitte weiter?

Plus Bei der Bürgerversammlung im Gundelfinger Stadtteil ist die Dorferneuerung ein Thema – und auch Bagger, die unangekündigt angerückt sind.

Der Bürgersaal in Peterswörth war nicht nur Veranstaltungsort der Bürgerversammlung, sondern auch Zentrum der Diskussion am Abend. Denn das ehemalige Schulhaus soll im Zuge der Dorferneuerung mit der Kirche und dem Bereich ums Feuerwehrhaus eine neue Dorfmitte bilden. Doch das Projekt verzögere sich, die Maßnahmen würden immer noch erst "im kleinen Kreis" statt öffentlich geplant, sagte Kerstin Blei bei ihrer Wortmeldung zu Bürgermeisterin Miriam Gruß. Die Stadt Gundelfingen solle endlich ein Budget und einen Termin mitteilen, wann mit der Umgestaltung des Außenbereichs begonnen wird.