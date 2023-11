Zum Geburtstag eine Aktion für die Kartei der Not

Erich Müller aus Peterswörth ist 80 Jahre alt geworden. Statt Geschenken bat er um Spenden für die Kartei der Not. Er erklärt, warum.

Es ist schon das zweite Mal, dass sich Erich Müller für die Kartei der Not engagiert. Vor zehn Jahren, damals noch zum 70. Geburtstag, sammelte der Peterswörther zum ersten Mal Spendengelder für unser Leserhilfswerk. Bei der Feier kamen seinerzeit 500 Euro zusammen. Jetzt, zu seinem 80. Geburtstag, hat er wieder für die Kartei gesammelt. Unserer Redaktion überreichte er dieses Mal stolze 700 Euro, die bei seiner Geburtstagsfeier am 27. Oktober zusammengekommen sind.

Der Peterswörther stockte die Summe auf

"Ich sammle für die Kartei der Not, weil die Hilfen in der Region bleiben und zu 100 Prozent an die Bedürftigen gehen", sagt Müller. Für seine Geburtstagsfeier hatte er seine Gäste gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für die Kartei der Not zu spenden. Wie er sagt, hätten die 25 Gäste weit über 600 Euro gegeben – den Rest habe er aufgestockt. Das Geld kommt Menschen aus der Region zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die große Leidenschaft des Peterswörthers ist das Fliegen

Erich Müller, der am 25. Oktober 1943 geboren wurde und mit seiner Frau in Peterswörth lebt, war 45 Jahre bei der Firma Röhm tätig und bereiste als Verkaufsberater jahrzehntelang die ganze Bundesrepublik. Wie Müller im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt, ist er auch Gründungsmitglied des SSV Peterswörth.

Eine große Leidenschaft war für ihn das Fliegen. In unserer Redaktion ist Müller außerdem als aufmerksamer Leser bekannt. Bisweilen kommt es vor, dass er sich noch am Abend bei WZ/DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh meldet und auf Fehler in der Zeitung vom darauffolgenden Tag hinweist. (naz, Foto: Susanne Klöpfer)