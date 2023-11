Gundelfingen

08:12 Uhr

Pflegekräfte-Mangel: So versucht es das Seniorenheim in Gundelfingen zu lösen

Im Pflegeheim in Gundelfingen fehlen Fachkräfte, die sich um die Seniorinnen und Senioren kümmern. Ein Pflege-Pool und ein zentrales Medikamentenmanagement sollen nun Abhilfe schaffen.

Plus Im Haus der Senioren herrscht Aufnahmestopp und die Heimplätze sind reduziert. Doch die Einrichtung sucht nach neuen Ansätzen für den Fachkräftemangel in der Pflegebranche.

Im Seniorenheim in Gundelfingen ist die Lage angespannt – so wie in vielen sozialen Einrichtungen. Das Haus der Senioren ist seit Mitte September zum Aufnahmestopp gezwungen und das, obwohl eigentlich noch Betten frei sind. Nur 120 der 154 Zimmer sind von pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren besetzt. Verzweifelte Anrufe von Angehörigen, die auf der Suche nach einem Heimplatz sind, gehören zum Alltag.

Doch weil Fachkräfte fehlen, kann die Einrichtung niemand mehr aufnehmen. Dazu kommen vereinzelte Corona-Ansteckungen bei den Bewohnern, Personal, das wegen Krankheit ausfällt, Krätze-Falle und auch die Nachwehen der hohen Belastung in Pflegeheimen während der Pandemie sind spürbar. Spitalleiter Markus Moll sagt: "Wenn wir so mit der Pflege ein paar Jahre weiter machen, dann mache ich mir Sorgen." Wenn man nicht reagiere, dann werde die Versorgungskapazität in Deutschland immer schlechter.

