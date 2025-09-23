Icon Menü
Philipp Kraus übernimmt die Fristinger Landbäckerei Helmschrott

Dillingen/Gersthofen

Philipp Kraus übernimmt die Fristinger Landbäckerei Helmschrott

Der Chef der „Bäckerei zum Holzofen Kraus“ in Gersthofen betreibt die sieben Filialen im Landkreis Dillingen weiter. Für die Mitarbeitenden gibt es eine gute Nachricht.
Von Berthold Veh
    Die Bäckerei zum Holzofen Kraus, hier Firmenchef Philipp Kraus, hat die Landbäckerei Helmschrott mit ihren sieben Filialen im Landkreis Dillingen zum 1. September übernommen.
    Die Bäckerei zum Holzofen Kraus, hier Firmenchef Philipp Kraus, hat die Landbäckerei Helmschrott mit ihren sieben Filialen im Landkreis Dillingen zum 1. September übernommen. Foto: Berthold Veh

    Die Nachricht vom Tod des Fristinger Bäckermeisters Thomas Helmschrott hat im März bei vielen Menschen im Landkreis Dillingen Bestürzung und Trauer hervorgerufen. Der Unternehmer war nach einer kurzen, schweren Erkrankung im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Beschäftigten der sieben Bäckerei-Filialen hatte der Schicksalsschlag fassungslos gemacht. „Wir sind erschüttert, uns fehlt der Chef“, klagte eine Mitarbeiterin. Doch jetzt gibt es eine Zukunft für die Firma. Die „Bäckerei zum Holzofen Kraus“ aus Gersthofen hat die Landbäckerei Helmschrott mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übernommen.

