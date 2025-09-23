Philipp Kraus übernimmt die Fristinger Landbäckerei Helmschrott

Die Nachricht vom Tod des Fristinger Bäckermeisters Thomas Helmschrott hat im März bei vielen Menschen im Landkreis Dillingen Bestürzung und Trauer hervorgerufen. Der Unternehmer war nach einer kurzen, schweren Erkrankung im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Beschäftigten der sieben Bäckerei-Filialen hatte der Schicksalsschlag fassungslos gemacht. „Wir sind erschüttert, uns fehlt der Chef“, klagte eine Mitarbeiterin. Doch jetzt gibt es eine Zukunft für die Firma. Die „Bäckerei zum Holzofen Kraus“ aus Gersthofen hat die Landbäckerei Helmschrott mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übernommen.

