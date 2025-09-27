Philipp Scheuerl verstärkt die Redaktion der DZ und WZ

Einigen Lesern und Leserinnen dürfte der neue Name bereits aufgefallen sein: Philipp Scheuerl verstärkt seit wenigen Tagen des Redaktionsteam der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung. Der 27-Jährige, der in Wangen im Allgäu geboren wurde, ist in Lauben im Landkreis Unterallgäu aufgewachsen – „neben Bauernhöfen und der Günz“.

Philipp Scheuerl machte sein Abitur in Memmingen. Ein Augenmerk hatte er dabei schon immer auf den Journalismus gelegt. „Ich bin einfach ein neugieriger Mensch“, sagt der 27-Jährige. Gesellschaftlich relevante Themen hätten ihn schon immer interessiert. Und vor allem die Menschen, denen er täglich begegne. „Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte zu erzählen“, sagt der Unterallgäuer. Und darüber berichte er gerne. „Ich möchte über das schreiben, was ist“, stellt Scheuerl fest.

Nach dem Geografie-Studium begann Scheuerl ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen

Nach dem Abitur studierte der 27-Jährige Geografie an der Universität Augsburg. Geld verdiente er sich als Handlanger im Landschaftsbau und in Zimmereien dazu. Danach zog es Scheuerl in den Journalismus. Er absolvierte Anfang 2023 ein Praktikum bei der Augsburger Allgemeinen in der Stadtredaktion. Der journalistische Funke sprang über, nach einer freien Mitarbeit begann Scheuerl im Oktober 2023 ein Volontariat an der Günter-Holland-Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen. Nach dem ersten Jahr in der Lokalredaktion Neu-Ulm folgten weitere Stationen in der Mantelredaktion der Augsburger Allgemeinen.

Seit Mitte September ist Philipp Scheuerl nun Mitglied im Redaktionsteam der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung. Während der Elternzeit der stellvertretenden Redaktionsleiterin Simone Fritzmeier betreut er nun die Stadt Höchstädt sowie die Gemeinden Finningen, Lutzingen, Blindheim und Schwenningen.

Philipp Scheuerl: „Die Welt scheint hier noch weitgehend in Ordnung zu sein“

Die ersten Tage in der Region haben Philipp Scheuerl gut gefallen. „Das ist ein kulturell vielfältiger, geschichtsträchtiger Landkreis.“ Positiv überrascht habe ihn auch die Stimmung hier. „Die Welt“, so Scheuerl, „scheint hier noch weitgehend in Ordnung zu sein.“ (bv)