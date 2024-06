Weisingen

vor 48 Min.

Bella Italia mitten im Weisinger Badegebiet

Plus Luigi Giardina ist Pizzabäcker mit Leib und Seele. Mit seinem "Klein Sizilien" hat er eine Oase in der Natur geschaffen. Der 76-Jährige denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Von Simone Fritzmeier

Seine Hände fliegen nur so, der Teig noch schneller. Luigi Giardina formt den kleinen, weißen Leib routiniert, staubt ihn mit Mehl leicht ein und rollt ihn dann aus. Selbstverständlich nur mit seinen Fingern. Dazu legt er beide Hände flach auf die Teigscheibe, rotiert und zieht sie dabei mit den Fingern so lange auseinander, bis die perfekte Pizzaform entsteht. Ein bisschen Tomatensoße, ein bisschen mehr vom "besten Mozzarella, den es gibt", und ab in den Holzofen - das Herzstück in der kleinen Küche.

Das Herzstück ist der große Holzofen. Foto: Simone Fritzmeier

Dort hat das Holz schon ganze Arbeit geleistet, die Temperatur stimmt und keine fünf Minuten später holt Luigi Giardina die fertige Pizza aus dem Ofen wieder heraus. "Fast fertig", sagt er und geht aus der Tür. Zurück kommt er mit frisch gezupften Basilikumblättern, die herrlich duften. "So muss eine echte Margherita schmecken", sagt er und ergänzt augenzwinkernd: "Deshalb sind meine Pizzen die Nummer eins." Und davon können sich seit Jahrzehnten Menschen aus dem ganzen Landkreis Dillingen und darüber hinaus überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen