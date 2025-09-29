Podologie-Praxis „Fußwerk“ eröffnet in Dillingen neue Räume

Nach zwei erfolgreichen Jahren in der Mörslinger Straße hat die Podologie-Praxis „Fußwerk“ ihren Standort verlegt und in der Dillinger Rosenstraße neue barrierefreie Praxisräume eröffnet.

Inhaberin Alena Dann präsentiert die neuen Räumlichkeiten

In diesen Tagen fand die feierliche Einweihung statt, zu der auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz eingeladen war. Inhaberin Alena Dann dankte dem Rathauschef für seinen Besuch und präsentierte ihm die neuen Räumlichkeiten.

Kunz freut sich über die Neueröffnung des Praxis in zentraler Lage

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Dillinger Wirtschaftsvereinigung Markus Grimminger, dem stellvertretenden Landrat Joachim Hien und dem Unternehmer Günter Schwertberger – beide Mitglieder des Dillinger Stadtrats – sowie dem Vermieter Alois Haggenmüller freute sich Kunz über die Neueröffnung in zentraler Lage.

Für die Zukunft wünschten die Gäste Alena Dann gemeinsam alles Gute. (AZ)