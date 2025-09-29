Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Podologie-Praxis „Fußwerk“ eröffnet in Dillingen neue Praxisräume

Dillingen

Podologie-Praxis „Fußwerk“ eröffnet in Dillingen neue Räume

Der Standort ist jetzt in der Rosenstraße zu finden. Der Zugang zu den Räumen ist barrierefrei.
    • |
    • |
    • |
    Bei der Eröffnung der neuen Räume der Podologie-Praxis „Fußwerk“ in Dillingen: (von links) Joachim Hien, Daniel Grimminger, Alena Dann, Frank Kunz, Alois Haggenmüller, und Günter Schwertberger.
    Bei der Eröffnung der neuen Räume der Podologie-Praxis „Fußwerk“ in Dillingen: (von links) Joachim Hien, Daniel Grimminger, Alena Dann, Frank Kunz, Alois Haggenmüller, und Günter Schwertberger. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

    Nach zwei erfolgreichen Jahren in der Mörslinger Straße hat die Podologie-Praxis „Fußwerk“ ihren Standort verlegt und in der Dillinger Rosenstraße neue barrierefreie Praxisräume eröffnet.

    Inhaberin Alena Dann präsentiert die neuen Räumlichkeiten

    In diesen Tagen fand die feierliche Einweihung statt, zu der auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz eingeladen war. Inhaberin Alena Dann dankte dem Rathauschef für seinen Besuch und präsentierte ihm die neuen Räumlichkeiten.

    Kunz freut sich über die Neueröffnung des Praxis in zentraler Lage

    Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Dillinger Wirtschaftsvereinigung Markus Grimminger,  dem stellvertretenden Landrat Joachim Hien und dem Unternehmer Günter Schwertberger – beide Mitglieder des Dillinger Stadtrats – sowie dem Vermieter Alois Haggenmüller freute sich Kunz über die Neueröffnung in zentraler Lage.  

    Für die Zukunft wünschten die Gäste Alena Dann gemeinsam alles Gute. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden