„Ein Glücksfall“ und eine Warnung beim Dillinger Neujahrsempfang

Der Dillinger Neujahrsempfang erlebt einen Ansturm. Etwa 450 Menschen füllen den Stadtsaal. Viele Gäste freuen sich am Sonntagabend auf den Festvortrag der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. „Das ist ein Highlight zum Jahresbeginn im Landkreis Dillingen“, sagt Heinz Gerhards. Die aus dem Fernsehen bekannte Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing habe gerade vor den anstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar „wirklich etwas zu sagen“, vermutet der Vorsitzende des Landkreiskulturtage-Vereins DLG – Kultur und Wir.

