Politischer Besuch bei ALP in Dillingen: Das steckte hinter dem Besuch

Bildung

Von KI und Livestreams: Kultusministerin Stolz und Amtskollege aus Hessen zu Besuch in Dillingen

Offenbar ist die Lehrerakademie in Dillingen für das Kultusministerium eine Vorzeigeeinrichtung. Warum kamen die Minister? Und was haben sie sich angesehen?
Von Philipp Scheuerl
    Grün leuchtet der „lernraum:zukunft“ im ALP in Dillingen – das ist ein Klassenzimmer, in dem sich Lehrkräfte mit moderner Technik ausprobieren können. Davor stehen Hessens Bildungsminister Armin Schwarz und Bayerns Kultusministerin Anna Stolz.
    Grün leuchtet der „lernraum:zukunft“ im ALP in Dillingen – das ist ein Klassenzimmer, in dem sich Lehrkräfte mit moderner Technik ausprobieren können. Davor stehen Hessens Bildungsminister Armin Schwarz und Bayerns Kultusministerin Anna Stolz. Foto: Philipp Scheuerl

    In der großen Holzkiste im Kapuzinerhaus ist es trotz des kalten Herbstwetters angenehm warm. Dutzende Lampen hängen von der Decke und erhellen die Personen vor der LED-Wand. Es ist das Filmstudio der Lehrerakademie in Dillingen – erst im vorigen Jahr eröffnet. Vor der Wand steht ein großer Mann im Anzug: Hessens Bildungsminister Armin Schwarz (CDU), der sich sichtlich beeindruckt zeigt.

