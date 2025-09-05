Polizei bittet nach Ladendiebstahl in Gundelfingen um Hinweise

Icon Menü
Gundelfingen

Unbekannter stiehlt in Drogerie Kosmetikartikel und Genussmittel. Dieb flüchtet mit dem Fahrrad.
    Ein bisher Unbekannter hat einen Ladendiebstahl in einer Gundelfinger Drogerie verübt.
    Ein bisher Unbekannter hat einen Ladendiebstahl in einer Gundelfinger Drogerie verübt. Foto: David Inderlied/dpa(Symbolbild)

    Zu einem Ladendiebstahl ist es am Dienstag in Gundelfingen gekommen. Der bisher unbekannte Dieb flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad.

    Gegen 18.30 Uhr entwendete der Unbekannte in einer Drogerie in der Lauinger Straße Kosmetik und Genussmittel in einem unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Sachen steckte der Dieb nach Angaben der Polizei in seinen Rucksack. Nachdem ihn die Kassiererin auf den Inhalt im Rucksack angesprochen hatte, flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

    Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Der Dieb wurde als großer blonder Mann beschrieben. Die Farbe des Rucksacks war schwarz. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

