Polizei blitzt Autofahrer mit 188 Km/h bei Wittislingen

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth haben am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Staatsstraße 2215 bei Marxheim und auf der Kreisstraße DLG 7 bei Wittislingen durchgeführt. Insgesamt mussten die Beamten dabei mehr als 120 Verkehrsteilnehmer beanstanden.

Den traurigen Höchstwert bei den Motorradfahrern stellte in Wittislingen ein Mann mit einer Geschwindigkeit von 156 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100 km/h dar. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Kontrolle in Wittislingen: Der Autofahrer muss 1400 Euro Bußgeld zahlen

Zudem kontrollierte die Polizei in Wittislingen gegen 11 Uhr einen Autofahrer, der mit 188 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro. Zudem erhält der Mann zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbo. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Autofahrer.

Zu hohe Geschwindigkeit oft verantwortliche für schwere Verkehrsunfälle

Die Polizei appelliert in ihrer Pressemitteilung an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen darstellt. (AZ)