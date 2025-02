Dillinger zahlt Geld für Fenster an, bekommt sie aber nicht

Ein 42-jähriger Dillinger hatte auf einer Plattform im Internet eine Anzeige geschaltet, in der er sein Interesse an Fenstern bekundete. Im Oktober 2024 kontaktierte ein 40-Jähriger daraufhin den 42-Jährigen und bot ihm an, Fenster anzufertigen. Hierfür suchte er das Haus des Mannes auf, um die Fenster auszumessen.

Der 42-Jährige erstattete Anzeige wegen Betrugs

Nach einer vereinbarten Anzahlung in Höhe von 2500 Euro, die der 42-Jährige überwies, brach der Kontakt ab. Der Dillinger erstattete deshalb Anzeige wegen Betrugs. (AZ)