Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Polizei-Fahndung: 25-Jähriger aus Gundelfingen wird seit dem 2. Juli vermisst

Gundelfingen

25-Jähriger aus Gundelfingen wird seit dem 2. Juli vermisst

Die Polizei fahndet nach dem Mann. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndet nach diesem 25-jährigen Gundelfinger. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.
    Die Polizei fahndet nach diesem 25-jährigen Gundelfinger. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Foto: Polizei

    Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat am Freitagnachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 25-jährigen Gundelfinger herausgegeben, der seit dem 2. Juli vermisst wird. Der Mann war zuletzt in Gundelfingen gesehen worden. Angehörige meldeten den 25-Jährigen als vermisst. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

    Der Mann ist 1,75 Meter groß und schlank

    Der 25-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: 1,75 Meter groß, schlank, braune, kurze Haare. Er trug vermutlich Flipflops, eine schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt.

    Zeugen werden gebeten, sich umgehend zu melden

    Zeugen, die den Mann seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden