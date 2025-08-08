25-Jähriger aus Gundelfingen wird seit dem 2. Juli vermisst

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat am Freitagnachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 25-jährigen Gundelfinger herausgegeben, der seit dem 2. Juli vermisst wird. Der Mann war zuletzt in Gundelfingen gesehen worden. Angehörige meldeten den 25-Jährigen als vermisst. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Mann ist 1,75 Meter groß und schlank

Der 25-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: 1,75 Meter groß, schlank, braune, kurze Haare. Er trug vermutlich Flipflops, eine schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich umgehend zu melden

Zeugen, die den Mann seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden. (AZ)