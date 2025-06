Polizei meldet vier Fälle von Unfallflucht im Landkreis Dillingen

Vier Fälle von Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion Dillingen am Sonntag. Eine 25-Jährige hatte am Samstag um 14 Uhr ihren Pkw in Holzheim in der Michael-Dobler-Straße 4 abgestellt. Als sie um 16.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken hinteren Heck fest. Es war ein roter Abrieb und vermutlich Gras im Schadensbild zu sehen. Möglicherweise wurde der Unfall laut Polizei vom Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs verursacht. Der Unfallverursacher suchte das Weite.

In Dillingen war das Auto im Parkhaus abgestellt

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es vorige Woche in Dillingen gekommen. Eine 29-jährige Autofahrerin stellte am Montag, 23. Juni, um 7 Uhr ihren Pkw im Parkhaus am Bahnhof Dillingen ab. Als sie am Freitag gegen 16.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden am hinteren linken Fahrzeugeck fest.

15 bis 20 Zentimeter lange Kratzer an der Fahrzeugtür

Der dritte Fall spielt in Gundelfingen. Am Freitag hatte eine 29-jährige Autofahrerin gegen 19.15 Uhr ihr Auto im Ehlaweg 17b geparkt. Als sie am Samstag gegen 10.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen 15 bis 20 Zentimeter langen Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugtür fest.

Die vierte Unfallflucht ereignete sich in Wertingen. Am Samstag stellte eine 67-jährige Autofahrerin gegen 10.35 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen ab. Als sie etwa zehn Minuten später zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden und einen roten Abrieb an ihrem Auto fest. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 beziehungsweise bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)