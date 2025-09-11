Autofahrerin nimmt 88-Jährigem in Gundelfingen die Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Gundelfingen ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit dem Auto die Walkstraße in Richtung Bahnhofstraße. Am Einmündungsbereich bog sie nach links in Richtung Professor-Bamann-Straße ein.
Den Sachschaden gibt die Dillinger Polizei mit 4000 Euro an
Dabei nahm sie einem aus Richtung Bahnhof kommenden 88-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden