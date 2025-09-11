Icon Menü
Gundelfingen

Autofahrerin nimmt 88-Jährigem in Gundelfingen die Vorfahrt

33-Jährige übersieht laut Polizei den Wagen des Seniors. Die beiden Autos stoßen zusammen.
    Sachschaden ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch bei einem Unfall in Gundelfingen entstanden.
    Sachschaden ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch bei einem Unfall in Gundelfingen entstanden.

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Gundelfingen ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit dem Auto die Walkstraße in Richtung Bahnhofstraße. Am Einmündungsbereich bog sie nach links in Richtung Professor-Bamann-Straße ein.

    Den Sachschaden gibt die Dillinger Polizei mit 4000 Euro an

    Dabei nahm sie einem aus Richtung Bahnhof kommenden 88-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

