Autofahrerin nimmt 88-Jährigem in Gundelfingen die Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Gundelfingen ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit dem Auto die Walkstraße in Richtung Bahnhofstraße. Am Einmündungsbereich bog sie nach links in Richtung Professor-Bamann-Straße ein.

Den Sachschaden gibt die Dillinger Polizei mit 4000 Euro an

Dabei nahm sie einem aus Richtung Bahnhof kommenden 88-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)