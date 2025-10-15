Icon Menü
Polizei stoppt Amphteamin-Fahrt von Frau in Dillingen

Polizei

44-Jährige nach Speedkonsum beim Autofahren erwischt

Berauscht von Amphetamin fährt eine Frau am Dienstagabend durch Dillingen. Die Polizei stoppt ihre Fahrt. Nun muss sie mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Amphetamin wird auch Speed genannt und ist eine chemische Droge, die aufputschend wirkt und die Konsumentinnen und Konsumenten lange wach hält. Die Polizeiinspektion Dillingen wirft einer 44-Jährigen vor, die Droge vor einer Autofahrt konsumiert zu haben.
    Foto: Frederik Von Erichsen (dpa)

    In Dillingen ist eine 44-Jährige bei einer Autofahrt unter Drogeneinfluss erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in Dillingen unterwegs und fuhr durch die Johann-Michael-Straße, als sie von einer Polizeistreife aufgehalten wurde. Offenbar war ihr Verhalten auffällig, weshalb die Beamten einen Drogenschnelltest durchführten.

    Drogenschnelltest bei 44-Jähriger in Dillingen weist auf Amphetamin hin

    Dieser wies auf den Konsum von Amphetamin hin. Das ist eine chemische Droge, die auch als „Speed“ bezeichnet wird. In der Folge konfiszierten die Beamten ihren Autoschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion ermittle nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 44-Jährige. (AZ)

