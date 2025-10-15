44-Jährige nach Speedkonsum beim Autofahren erwischt

In Dillingen ist eine 44-Jährige bei einer Autofahrt unter Drogeneinfluss erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in Dillingen unterwegs und fuhr durch die Johann-Michael-Straße, als sie von einer Polizeistreife aufgehalten wurde. Offenbar war ihr Verhalten auffällig, weshalb die Beamten einen Drogenschnelltest durchführten.

Drogenschnelltest bei 44-Jähriger in Dillingen weist auf Amphetamin hin

Dieser wies auf den Konsum von Amphetamin hin. Das ist eine chemische Droge, die auch als „Speed“ bezeichnet wird. In der Folge konfiszierten die Beamten ihren Autoschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion ermittle nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 44-Jährige. (AZ)