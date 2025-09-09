Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt in Dillingen Autofahrer mit 2,2 Promille

Dillingen

Polizei stoppt in Dillingen Autofahrer mit 2,2 Promille

Der 56-Jährige muss sich zur Feststellung des genauen Alkoholwerts Blut nehmen lassen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Dillingen einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Er hatte laut Polizeibericht 2,2 Promille Alkohol im Blut.
    Die Polizei hat in Dillingen einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Er hatte laut Polizeibericht 2,2 Promille Alkohol im Blut. Foto: Uli Deck/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Montag gegen 16.40 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in der Remigius-Vogel-Straße in Dillingen gestoppt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von 2,2 Promille.

    Die Dillinger Polizeiinspektion ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

    Die Beamten ließen den Mann nicht weiterfahren und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme zur Feststellung des genauen Alkoholwerts. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden