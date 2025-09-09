Polizei stoppt in Dillingen Autofahrer mit 2,2 Promille

Die Polizei hat am Montag gegen 16.40 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in der Remigius-Vogel-Straße in Dillingen gestoppt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von 2,2 Promille.

Die Dillinger Polizeiinspektion ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Beamten ließen den Mann nicht weiterfahren und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme zur Feststellung des genauen Alkoholwerts. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen. (AZ)