Polizei stoppt in Dillingen Fahrer wegen Umbau am Auto

Die Polizei hat am Samstag in Dillingen ein Auto kontrolliert, da an dem Wagen augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen waren. Es stellte sich im Laufe der Kontrolle heraus, dass unter anderem die lichttechnischen Einrichtungen des Fahrzeugs verändert worden waren.

Kontrolle in Dillingen: 27-Jähriger darf nicht weiterfahren

In den Frontscheinwerfern waren sogenannte „Angel Eyes“ verbaut. Aufgrund dieser Veränderung war die Betriebserlaubnis des Autos nach Angaben der Polizei erloschen. Die Beamten ließen den Fahrer nicht weiterfahren und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 27-Jährigen ein. (AZ)