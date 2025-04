Polizei hindert Betrunkene am Fahrrad- und Autofahren

Eine Polizeistreife hat am Freitag verhindert, dass ein 61-jähriger Mann in Höchstädt alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr. Gegen 19.10 Uhr trafen die Beamten den Mann in der Herzogin-Anna-Straße an. Er war im Begriff, auf sein Fahrrad aufzusteigen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille. Die Polizisten unterbanden die mögliche Trunkenheitsfahrt des 61-Jährigen.

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten im Landkreis Dillingen

Eine weitere Trunkenheitsfahrt konnte am Samstagmorgen in Lauingen verhindert werden. Auch darüber informiert die Polizei. Auf einem Tankstellengelände in der Werner-von-Siemens-Straße saß ein 36-Jähriger auf dem Beifahrersitz seines Autos. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten stellten zur Unterbindung einer möglichen Trunkenheitsfahrt des Mannes den Zündschlüssel seines Wagens sicher. Strafrechtliche Konsequenzen drohen keinem der Männer. (AZ)