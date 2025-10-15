Unbekanntes Mädchen fährt mit Fahrrad gegen BMW

In der Einsteinstraße neben dem Edeka in Dillingen ist es am Dienstagnachmittag zu einer Fahrerflucht gekommen. Der Polizei zufolge wollte die 27-jährige Fahrerin eines BMWs gegen 16.20 Uhr nach links auf die Kreisstraße abbiegen, als ihr am dortigen Einmündungsbereich ein Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen die Front fuhr. Das schätzungsweise elfjährige Mädchen machte sich anschließend davon, weshalb die Polizei es nun befragen will.

Die Gesuchte soll etwa 140 Zentimeter groß sein, schlank aussehen und mittellange schwarze Haare tragen. Ihr Fahrrad ist silberfarben; an dem Dienstagnachmittag trug sie eine schwarze Jacke. Der Sachschaden am BMW wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der 09071 56-0 entgegengenommen. (AZ)