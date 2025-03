Unbekannte brechen Baucontainer in Höchstädt auf

Im Zeitraum von Samstag, 7.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter in der Deisenhofer Straße in Höchstädt gewaltsam Zugang in einen Baucontainer verschafft. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nichts.

Die Polizei in Dillingen ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.