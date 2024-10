Unbekannter beschädigt in Lauingen Auto einer Frau

In der Nacht auf Samstag ist in Lauingen auf dem dortigen Pendlerparkplatz im Oberanger das Auto einer Frau an der hinteren rechten Tür beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter trat nach Angaben der Polizei vermutlich mit dem Fuß gegen die Tür und verursachte eine große Delle.

Der Unbekannte verursacht einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)