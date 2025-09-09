Unbekannter beschädigt mutwillig Anhänger in Schretzheim

Im Zeitraum vom 12. Juli bis zum 26. August hat ein bisher unbekannter Täter mutwillig einen Fahrzeuganhänger in der Industriestraße im Dillinger Stadtteil Schretzheim beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 1000 Euro.

Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)