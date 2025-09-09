Icon Menü
Polizei: Unbekannter beschädigt mutwillig Anhänger in Schretzheim

Schretzheim

Unbekannter beschädigt mutwillig Anhänger in Schretzheim

Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.
    Das Wort Polizei ist auf einem Fahrzeug der Polizei zu sehen. (zu dpa: «16-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole im Bus»)
    Das Wort Polizei ist auf einem Fahrzeug der Polizei zu sehen. (zu dpa: «16-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole im Bus») Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum vom 12. Juli bis zum 26. August hat ein bisher unbekannter Täter mutwillig einen Fahrzeuganhänger in der Industriestraße im Dillinger Stadtteil Schretzheim beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 1000 Euro.

    Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

